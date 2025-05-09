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Mersin'de feci olay! Kamyonetten atlayan kızı tanker ezdi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mersin&#039;de feci olay! Kamyonetten atlayan kızı tanker ezdi...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin’de seyir halindeki kamyonetten atlayan 16 yaşındaki Zeynep Yıldız, tanker çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus girişinde D-400 karayolu Barbaros Mahallesi Sait Polat Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İ.H.B. idaresindeki kamyonet seyir halindeyken arka koltuğunda oturan Zeynep Yıldız (16) bilinmeyen bir sebeple kapıyı açıp atladı.

TIRIN ÇARPTIĞI KIZ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yola düşen Yıldız'a, aynı yönde ilerleyen A.O. yönetimindeki tanker çarptı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kız çocuğunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede yapılan inceleme sonrasında Yıldız'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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