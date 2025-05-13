Mersin'de kaza! Taksi direğe çarptı, 2 kişi öldü

Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce orta refüjdeki ağaca, ardından elektrik direğine çarpan ticari taksideki 2 kişi hayatını kaybetti.

Serdar G. idaresindeki ticari taksi, Erdemli ilçesi istikametinden Mersin şehir merkezi yönüne doğru ilerlerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce orta refüjdeki ağaca, ardından elektrik direğine çarptı.

HURDA YIĞININA DÖNEN ARAÇ MEZARLARI OLDU

Kazada, hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile birlikte yanında bulunan Nevzat Çılgın Özen adlı yolcu hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.