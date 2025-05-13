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Mersin'de kaza! Taksi direğe çarptı, 2 kişi öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mersin&#039;de kaza! Taksi direğe çarptı, 2 kişi öldü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce orta refüjdeki ağaca, ardından elektrik direğine çarpan ticari taksideki 2 kişi hayatını kaybetti.

Serdar G. idaresindeki ticari taksi, Erdemli ilçesi istikametinden Mersin şehir merkezi yönüne doğru ilerlerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce orta refüjdeki ağaca, ardından elektrik direğine çarptı.

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Kazada, hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile birlikte yanında bulunan Nevzat Çılgın Özen adlı yolcu hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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