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Metrobüs faciasında hayatını kaybetmişti! Ebru Heper'in cenaze programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Metrobüs faciasında hayatını kaybetmişti! Ebru Heper&#039;in cenaze programı belli oldu
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kazada Ebru Heper hayatını kaybetmişti. 1 ay önce bebeğini kaybeden Ebru Heper'in cenaze programı belli oldu.

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 57 kişi yaralanmıştı. Feci kazada ölen kişinin 37 yaşındaki Ebru Heper olduğu öğrenildi.

Bir ay önce de bebeğini kaybeden Heper, metrobüse en arka sıradan binmeye çalışan 37 yaşındaki Ebru Heper, diğer metrobüsün çarpmasıyla birlikte öndeki metrobüsün altında kalarak can verdi.

Cumartesi günü mesaiye kaldığı için 1 saat geç çıkan ve feci kazada hayatını kaybeden Heper'in cenaze programı belli oldu. 

Aile yakınlarınca işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'ndan ve gasilhaneden alınan Heper'in (37) cenazesi memleketi Sivas'a ulaştı.

Ebru Heper'in cenazesinin yarın Sivas'ın Merkez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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