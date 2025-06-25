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Metroda yer verme tartışması! Ortalık bir anda karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa, Metro, Tartışma, Güvenlik Görevlisi, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da metro içerisinde yer verme meselesi nedeniyle tartışan iki grup, güvenlik görevlileri tarafından ayırıldı.

Bursa'da Osmangazi ilçesinde iki grup, yer verme meselesi yüzünden metro içerisinde tartışmaya başladı.

İhbar üzerine metro, güvenlik görevlileri tarafından durduruldu.

Tartışma, güvenlik görevlilerinin gelmesiyle son ererken, o anlar saniye saniye amatör kamera tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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