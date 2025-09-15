Muğla'da acı olay: Evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ikinci kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Muğla’nın Seydikemer ilçesi Menekşe Mahallesi'nde annesi yanında olmadığı sırada pencereye yaslanan M.H.S, sinekliğin kırılmasıyla aşağıya düştü.
Çocuğun düştüğünü fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
AĞIR YARALANDI
Ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
