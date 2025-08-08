Muğla'da bir genç kız silahlı saldırıya uğradı! Saldırgan ölü bulundu
Güncelleme:
Muğla’da genç bir kadını tabancayla yaralayan kişi daha sonra aynı silahla hayatına son verdi.
Fethiye ilçesine bağlı Foça Mahallesi'ndeki bir evden silah sesi duyanların ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİ YARALI HALDE BULUNDU
Gelen ekiplerce evde yapılan incelemede Vahide B. (27) ile İsmail Can Ö. (35) yaralı halde bulundu.
ADAM ÖLDÜ, KADININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan İsmail Can Ö. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı kadının tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.
Polislerce yapılan araştırmada, İsmail Can Ö'nün Vahide B'yi tabancayla vurup intihar ettiği belirlendi.
