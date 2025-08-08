Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yatalak kadın, öz oğlu tarafından acımasızca dövülmüştü! Valilik'ten açıklama geldi

Yatalak kadın, öz oğlu tarafından acımasızca dövülmüştü! Valilik'ten açıklama geldi

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de yatalak olan yaşlı kadının öz oğlu tarafından dövüldüğü görüntüler yürekleri sızlatmıştı. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Denizli Valiliği'nden açıklama geldi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yatalak annesini darbederek komalık eden şizofreni hastası doktor oğlu M.G. (37), gözaltına alınmıştı.

Denizli Valiliği, yürekleri sızlatan olayla ilgili açıklama yaptı.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, ilimiz Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi’nde ikamet eden yaşlı bir kadının evladı tarafından darbedildiğine ilişkin haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

"YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Hareket kabiliyeti olmayan H.G.G. isimli vatandaşımız, ikametinde yaralı halde bulunmuş; 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden ekiplerimizce derhal müdahale edilerek Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevki sağlanmıştır. Vatandaşımızın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam etmektedir. Olayla ilgili olarak evde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden, mağdurun oğlu M.G. tarafından darbedildiği tespit edilmiş olup, şüpheli emniyet birimlerimizce gözaltına alınmıştır. Şahıs hakkında başlatılan adli tahkikat titizlikle sürdürülmektedir"

Yatalak kadın, öz oğlu tarafından acımasızca dövülmüştü! Valilik'ten açıklama geldi - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaşmıştı. Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk etmişi. Kamera kayıtlarında yaşlı kadını şizofreni hastası doktor oğlu M.G.'nin darbettiği tespit edilmişti.

