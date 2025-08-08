Yatalak kadın, öz oğlu tarafından acımasızca dövülmüştü! Valilik'ten açıklama geldi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yatalak annesini darbederek komalık eden şizofreni hastası doktor oğlu M.G. (37), gözaltına alınmıştı.

Denizli Valiliği, yürekleri sızlatan olayla ilgili açıklama yaptı.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, ilimiz Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi’nde ikamet eden yaşlı bir kadının evladı tarafından darbedildiğine ilişkin haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

"YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Hareket kabiliyeti olmayan H.G.G. isimli vatandaşımız, ikametinde yaralı halde bulunmuş; 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden ekiplerimizce derhal müdahale edilerek Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevki sağlanmıştır. Vatandaşımızın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam etmektedir. Olayla ilgili olarak evde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden, mağdurun oğlu M.G. tarafından darbedildiği tespit edilmiş olup, şüpheli emniyet birimlerimizce gözaltına alınmıştır. Şahıs hakkında başlatılan adli tahkikat titizlikle sürdürülmektedir"