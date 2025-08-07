Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Denizli'de kan donduran olay: Yatalak annesine 2 saat boyunca dehşeti yaşattı

Denizli'de kan donduran olay: Yatalak annesine 2 saat boyunca dehşeti yaşattı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli Pamukkale'de şizofreni hastası doktor M.G., yatalak annesini 2 saat boyunca darp etti. Beyin kanaması geçiren yaşlı kadın yoğun bakımda tedavi altına alındı. Dehşete düşüren olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.G.’nin annesine acımasızca saldırdığı görüldü. Yaşlı kadının bakıcısı da ölüm tehdidi aldığını belirterek cani evlattan şikayetçi oldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, doktor olan şizofreni hastası oğlu tarafından yaklaşık 2 saat darp edilen yatalak kadının, geçirdiği beyin kanaması sonucu komaya girdiği bildirildi. Ölüm tehdidi alan bakıcı, cani evlattan şikayetçi oldu.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.

Denizli'de kan donduran olay: Yatalak annesine 2 saat boyunca dehşeti yaşattı - 1. Resim

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından, yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

KAMERA KAYDI KORKUNÇ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Yaşlı kadının darp edildiğinin ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin 37 yaşındaki oğlu M.G. tarafından dövüldüğünü belirledi. "Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan." diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı belirlendi. Aldığı darbelerin ardından "Allah" diye feryat eden kadının, çektiği acıya rağmen hiçbir şey yapamayıp yüzünü korumaya çalışması yürekleri dağladı.

Denizli'de kan donduran olay: Yatalak annesine 2 saat boyunca dehşeti yaşattı - 2. Resim

"O BAKICIYI DA BALKONDAN AŞAĞIYA ATARAK ÖLDÜRECEĞİM"

Olayın ortaya çıkıp, annesinin tedavi altına alınmasından bakıcıyı sorumlu tutan M.G.'nin "O bakıcıyı da balkondan aşağıya atarak öldüreceğim" diye tehdit ettiği A.K., cani evlattan şikayetçi oldu. Annesini daha önceden de defalarca darp ettiği ileri sürülen M.G.'nin 7 sene tıp okuduğu, babasının ölümünün ardından psikolojinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi.

