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Munzur Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren genç kızdan acı haber

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Munzur Çayı&#039;nda boğulma tehlikesi geçiren genç kızdan acı haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tunceli'de Munzur Vadisi'nde gezmeye giden 17 yaşındaki Eylül Yuvanç, kayalıklardan düşerek Munzur Çayı'na yuvarlandı. Baygın halde sudan çıkarılan genç kız, hastaneye kaldırıldı ancak yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tunceli'de kayalıklardan Munzur Çayı'na düşerek boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla 21 Haziran’da Munzur Vadisi Milli Parkı’na gezmeye giden 17 yaşındaki Eylül Yuvanç, Venk Köprüsü mevkisinde kayalıklarda dengesini kaybedip Munzur Çayı'na düştü.

Suda baygın halde bulunan Yuvanç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp önce Tunceli Devlet Hastanesi’ne, ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yuvanç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yuvanç’ın cenazesinin Tunceli’de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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