Muş'ta silahlı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var

Muş'un Bulanık ilçesinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Olayda D.K. (61) ve Ş.A. (47) isimli şahıslar hayatını kaybederken, C.K. (52), B.K. (47) ve E.A. (43) yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İlçe merkezinde geniş güvenlik önlemi alınırken, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.