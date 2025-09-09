Muş'ta silahlı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var
Muş'un Bulanık ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Muş'un Bulanık ilçesinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Olayda D.K. (61) ve Ş.A. (47) isimli şahıslar hayatını kaybederken, C.K. (52), B.K. (47) ve E.A. (43) yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
İlçe merkezinde geniş güvenlik önlemi alınırken, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.
