Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Muş'ta silahlı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var

Muş'ta silahlı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Muş&#039;ta silahlı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muş'un Bulanık ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Olayda D.K. (61) ve Ş.A. (47) isimli şahıslar hayatını kaybederken, C.K. (52), B.K. (47) ve E.A. (43) yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İlçe merkezinde geniş güvenlik önlemi alınırken, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ali Koç’tan Tedesco yorumu: Coşkulu futbol geri dönecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Olay yeri Adana: Tek cümlesi yüzünden temizlik işçisini öldüresiye dövdüler! O anlar kamerada - 3. SayfaTek cümlesi yüzünden temizlik işçisini öldüresiye dövdülerAnkara'da kayınpeder dehşeti! Torunun gözü önünde gelinini katletti - 3. SayfaHer şeyi torununun önünde yaptı!Sakarya'da baldız dehşeti! Eniştesini gözünü kırpmadan bıçakladı - 3. SayfaSakarya'da baldız dehşeti! Eniştesini gözünü kırpmadan bıçakladıCHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın iş yerine silahlı saldırı! - 3. SayfaCHP'li Yüreğir Belediye Başkanı'na silahlı saldırı!Spor camiasını sarsan haber! Milli atlet Sezer Altuntaş evinde ölü bulundu - 3. SayfaSpor camiasını sarsan haber! Milli atlet evinde ölü bulunduKarabük'te feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı - 3. SayfaKarabük'te feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Sonraki Haber Yükleniyor...