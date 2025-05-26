Mutlu günleri kabusa döndü: Küçük çocukları dereye düştü!
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Trabzon’un Çaykara ilçesinde Haldizen Deresi çevresinde gezintiye çıkan aile kabusu yaşadı. Ailenin 9 yaşındaki çocuğu dereye düşüp kayboldu. Ekipler küçük çocuğu bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Ailesiyle turizm merkezi Uzungöl'e giden F.R.A, yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Haldizen Deresi'nde suya düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, suya düşen çocuk için arama çalışması başlattı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir