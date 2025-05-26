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Mutlu günleri kabusa döndü: Küçük çocukları dereye düştü!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Mutlu günleri kabusa döndü: Küçük çocukları dereye düştü!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trabzon’un Çaykara ilçesinde Haldizen Deresi çevresinde gezintiye çıkan aile kabusu yaşadı. Ailenin 9 yaşındaki çocuğu dereye düşüp kayboldu. Ekipler küçük çocuğu bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Ailesiyle turizm merkezi Uzungöl'e giden F.R.A, yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Haldizen Deresi'nde suya düştü.

Mutlu günleri kabusa döndü: Küçük çocukları dereye düştü! - 1. Resim

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, suya düşen çocuk için arama çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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