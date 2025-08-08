Narin Güran cinayetinde bir yeni gelişme daha! Hapisteki 4 kişiyi de ilgilendiriyor
Diyarbakır'da canice katledilen Narin Güran'ın ölümüne ilişkin anne, amca, ağabey ve Nevzat Bahtiyar'a ceza verilmişti. Yargıtay, cezaların onanmasına yönelik tebliğname hazırladı.
Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl Temmuz ayında canice katledilen Narin Güran'ın ölümüne ilişkin anne, amca ve ağabeye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyara ise 4 yıl 6 ay hapis verilmişti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır'da kaybolmasının ardından cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada cezaların onanmasına yönelik tebliğname hazırladı. Tebliğname, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi.
