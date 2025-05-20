Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Öğrencisine hem şiddet uyguladı hem de hakaret etti! Bakanlık harekete geçti

Öğrencisine hem şiddet uyguladı hem de hakaret etti! Bakanlık harekete geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Pendik’te bir okulda görevli öğretmenin, tahtaya kaldırdığı öğrenciye fiziksel ve sözlü şiddet uyguladığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından müfettiş görevlendirildi.

İstanbul Pendik'te iddiaya göre bir okulda görev yapan öğretmen, tahtaya kaldırdığı öğrencisine fiziksel ve sözlü şiddet uyguladı.

Öğretmenin, öğrenciyi tehdit ederek "Seni gebertirim" dediği anlar, sınıftaki bir öğrencinin telefon kamerasına yansıdı.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Türkiye Gazetesi eğitim yazarı Mahmut Özay'ın, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre konunun araştırılması için inceleme ve soruşturma yapmak üzere İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirildi.

Öte yandan söz konusu görüntüler, sosyal medya platformlarında tepkilere yol açtı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
350.000 göçmen sınır dışı edilecek! ABD Yüksek Mahkemesi Trump'a tam yetki verdiAteş Çemberi'ndeki Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Düzce'de motosiklet yayalara çarptı: Yaralılar var - 3. SayfaMotosiklet yayalara çarptı: Yaralılar varYaşlı adama 4 köpek birden saldırdı! Elini ayağını parçaladılar, 76 dikiş atıldı - 3. SayfaElini ayağını parçaladılar, 76 dikiş atıldıGalatasaraylı taraftarı kurşunlayan şüphelinin ifadesi pes dedirtti: Hepsi bana baktı - 3. SayfaGalatasaraylı taraftarı kurşunladı, ifadesi pes dedirttiTürkiye'nin konuştuğu cinayet! Katil için istenen ceza belli oldu - 3. Sayfaİşte katil için istenen ceza!Yer: Zonguldak! Alkollü şahıs yavru köpeği ısırdı - 3. SayfaYer: Zonguldak! Alkollü şahıs köpeği ısırdı, şiddet uyguladıHaydar Çakmak dere kenarında feci halde bulunmuştu: Katilin yaşı şoke etti - 3. SayfaHaydar Çakmak'ın katilinin yaşı şoke etti
Sonraki Haber Yükleniyor...