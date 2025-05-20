Öğrencisine hem şiddet uyguladı hem de hakaret etti! Bakanlık harekete geçti

İstanbul Pendik’te bir okulda görevli öğretmenin, tahtaya kaldırdığı öğrenciye fiziksel ve sözlü şiddet uyguladığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından müfettiş görevlendirildi.

İstanbul Pendik'te iddiaya göre bir okulda görev yapan öğretmen, tahtaya kaldırdığı öğrencisine fiziksel ve sözlü şiddet uyguladı.

Öğretmenin, öğrenciyi tehdit ederek "Seni gebertirim" dediği anlar, sınıftaki bir öğrencinin telefon kamerasına yansıdı.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Türkiye Gazetesi eğitim yazarı Mahmut Özay'ın, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre konunun araştırılması için inceleme ve soruşturma yapmak üzere İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirildi.

Öte yandan söz konusu görüntüler, sosyal medya platformlarında tepkilere yol açtı.