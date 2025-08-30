Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Önce otomobile çarptı ardından refüje devrildi! Feci kazada 3'ü ağır çok sayıda yaralı var

Önce otomobile çarptı ardından refüje devrildi! Feci kazada 3'ü ağır çok sayıda yaralı var

Afyon'da otomobilin çarptığı midibüs, kontrolden çıkarak refüje devrildi. Feci kazada 3'ünün durumu ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

ÇARPANIN ETKİSİYLE KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 ABS 240 plakalı midibüse henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü 03 ABZ 983 plakalı otomobil çarptı. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki refüje devrildi.Önce otomobile çarptı ardından refüje devrildi! Feci kazada 3'ü ağır çok sayıda yaralı var - 1. Resim 

YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve Sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Önce otomobile çarptı ardından refüje devrildi! Feci kazada 3'ü ağır çok sayıda yaralı var - 2. Resim

3 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

10 kişinin yaralandığı kazada 3 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.

