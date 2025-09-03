Otogarda kızını vuran babanın ilk ifadesi! Evladını 2 konu için suçladı
Güncelleme:
Osmaniye otogarında bugün bir adam kızını herkesin içinde tüfekle yaraladı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken vatandaşlar tarafından darbedilen babanın ilk ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar.
Osmaniye'de otogara elinde tüfekle gelen Mustafa B., kızı Nilgün K.'ye ateş etti. Bacaklarından yaralanan Nilgün K., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
KIZIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Nilgün K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KIZINI 2 KONUDAN DOLAYI SUÇLAMIŞ
Mustafa B.'nin, kızıyla boşanma aşamasındaki eşinden dolayı sorunlar yaşadığı ve kızını "kötü yola düşmek" ile "uyuşturucu madde satıcılığı" iddialarıyla suçladığı ileri sürüldü. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından darbedilen baba Mustafa B.'nin de yaralandığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
