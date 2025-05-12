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Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 1 ağır yaralı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi. Olayda bir kişi ağır yaralandı.

Olay 21.30 sıralarında Yeni Mahalle Ayaz sokakta meydana geldi. Bir otomobile, henüz ismi öğrenilemeyen kişi veya kişilerce ateş edildi. Otomobil kaza yaparak durabilirken, Fırat O. ağır yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fırat O. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 

Polis ekipleri olay yerinde uzun süre delil aradı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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