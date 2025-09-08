Oyun için girdiği bagaj sonu oldu! 7 yaşındaki Zeynal'den 25 gün sonra acı haber

Edinilen bilgilere göre olay, 14 Ağustos günü merkez Yeşilyurt Mahallesi 21131 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 7 yaşındaki Zeynal Coşkun, evden aldığı anahtarla hemen evin önünde park halindeki otomobillerinin içerisine girdi.

OYUN İÇİN GİRMİŞTİ, MAHSUR KALDI

Oyun amacıyla otomobilin bagajına giren çocuk, burada mahsur kaldı. Küçük çocuk, saatler sonra ailesi tarafından baygın halde bulundu.

25 GÜN SONRA ACI HABER

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada 25 gündür tedavi altında olan Zeynal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Zeynal'den geriye ise okuldaki videosu ile doğum gününde pastasıyla çektiği fotoğrafları kaldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.