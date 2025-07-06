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'Para vereceğim' diye yanına çağırdığı kardeşleri bıçakladı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da alacak verecek meselesinde çıkan kavgada iki kardeş bıçaklandı. Zanlının, kardeşlere 'para vereceğim' diye çağırdıktan sonra saldırdığı ortaya çıktı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, H.A.A. (19), A.F.O.'yu (20) arayarak kendisine verdiği küçük bir miktardaki borç parayı geri istedi. Daha sonra H.A.A.'yı telefonla arayan A.F.O., parayı vereceğini söyleyerek Nalçacı Caddesi üzerinde yabacı uyruklu kardeşler H.A.A. ve ağabeyi G.A.A. (24) ile buluştu.

İKİ KARDEŞİ BİRDEN BIÇAKLADI

Buluşma sırasında yaşanan tartışma kısa sürede büyürken, A.F.O. yanında taşıdığı bıçakla H.A.A.'yı kalçasından, G.A.A.'yı ise sağ baldırından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan H.A.A. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, G.A.A ise Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheli A.F.O., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. A.F.O.'nun kaçarken bıçağı yere attığı tespit edilirken, yaralı kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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