Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Pikniğe giden genç hayatının şokunu yaşadı! Gözümü açtığında mağaradaydı...

Pikniğe giden genç hayatının şokunu yaşadı! Gözümü açtığında mağaradaydı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Karabük, Trafik, Kazalar, Yaralanma, Kurtarma, Piknik, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük'te arkadaşları ile birlikte pikniğe giden üniversiteli Kadir, 5 metre yükseklikten mağaraya düştü. Saatlerce kurtarılmayı beklene talihsiz genç uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, Safranbolu ilçesine bağlı Konarı Kanyonu'nda meydana geldi. Üniversite öğrencisi Kadir Ö. arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada gezinirken yaklaşık 5 metre yükseklikten dengesini kaybederek mağaraya düştü.

Pikniğe giden genç hayatının şokunu yaşadı! Gözümü açtığında mağaradaydı... - 1. Resim

ARKADAŞLARI FARK ETTİ

Gencin düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Pikniğe giden genç hayatının şokunu yaşadı! Gözümü açtığında mağaradaydı... - 2. Resim

KURTARILMASI 2 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yaralı olarak kurtarılan genç 1.5 kilometre sedyeyle ambulansa taşındı. İlk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trump'tan Kanada'ya tehdit, 20 günleri kaldı! 'Benimle birlikte çalışırsa...'Yeliz'i 29 gün aradılar! Cesedine 6 yıl sonra ulaşıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeliz'i 29 gün aradılar! Cesedine 6 yıl sonra ulaşıldı - 3. SayfaCesedine 6 yıl sonra ulaşıldıKocaeli'de dehşet evi! 3 kardeş amcaları tarafından kurşuna dizildi - 3. SayfaKorkunç gerçeği kurtulanlardan biri ortaya çıkardıİstanbul'da sıcak saatler! Eyüpsultan'da yangın çıktı, çok sayıda ekip müdahale etti - 3. SayfaEyüpsultan'da yangın çıktı, çok sayıda ekip müdahale ettiKars'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 kişi yaralandı - 3. SayfaKars'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 kişi yaralandıKayseri'de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı - 3. SayfaKayseri'de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı"Sonunuz Narin gibi olur" diye tehdit etmiş! Öğrencilerini istismar eden öğretmen hakim karşısında! - 3. SayfaÖğretmen "Sonunuz Narin gibi olur" diye tehdit etmiş!
Sonraki Haber Yükleniyor...