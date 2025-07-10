Ağaçtan düştü, ayaklarını hissetmiyordu! 48 saatte toparlanarak şaşırttı

Birkaç gün önce ağaçtan düşen ve çoklu travması bulunan 58 yaşındaki hasta, yapılan operasyon sonrası yalnızca iki gün içinde yürüteç yardımıyla ayağa kalktı. Operasyon sonrası mutluluğunu paylaşan adam “Şu anda herhangi bir ağrım sızım yok” dedi.

Yüksekten düşme sonucu vücudunda çoklu kırıklar oluşan Mehmet Sena Baycur isimli hasta, acil serviste yapılan tetkiklerin ardından yoğun bakımda beyin cerrahisi, göğüs cerrahisi, genel cerrahi, üroloji ve anestezi uzmanlarının ortak takibi altına alındı. Uygun şartlar sağlandığında ise ameliyat edildi.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE YÜKSEKTEN DÜŞMÜŞTÜ

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Selçuk Şen, yapılan müdahale ve sürece ilişkin, "Hastamız Mehmet Sena Baycur, 58 yaş erkek hasta. Hastamız, 17 Haziran 2025 tarihinde yüksekten düşme sonucu acil servisimize başvurdu. Acil serviste yapılan tetkik ve muayeneler sonucu çoklu kaburga kırıklarının olduğu tespit edildi. Kürek kemiği ve kaburga kırıkları için cerrahi müdahale düşünülmedi. Multidisipliner değerlendirme sonucunda hastamızı yoğun bakım şartlarında takip etme kararı alındı. Hastamız yoğun bakım takibinde beyin cerrahisi, göğüs cerrahisi, genel cerrahi, üroloji ve yoğun bakım uzmanları tarafından takip edildi. Gerekli tedaviler uygulandı. Yapılan konsültasyonlar ve anestezi uzmanlarımızın değerlendirmesi ile hastanın genel durumunun operasyona uygun olduğu kararlaştırıldı" bilgisini verdi.

AMELİYAT SONRASI 2. GÜNDE AYAĞA KALKTI

Ameliyat hakkında bilgi veren Şen, "Operasyon yaklaşık 2 saat kadar sürdü ve başarıyla sonlandırıldı. Bu tip pelvis ve kalça eklemi yuvası kemiği olarak bilinen asetabulum kemiklerinin kırıkları ve çıkıkları oldukça zorlu cerrahi vakalardır. Bu tip vakaların eğitiminin ve ameliyatlarının yapıldığı merkez sayısı bölgemizde ve ülkemizde oldukça az sayıdadır. Bu vakaları yapabilmek için iyi bir eğitim almak şart ve bu konuda tecrübeli olmak çok önemlidir. Aynı zamanda bu ameliyatları yapan cerrah kadar önemli olan; uygun ameliyat masası, uygun röntgen cihazı, yeterli seviyede röntgen teknisyenleri, ameliyatta kullanılması gereken cerrahi aletlerin yeterliliği ve kalitesi, uzman anestezi hekimlerinin olması bu vakaların olmazsa olmazlarındandır. Hastamızı ameliyat sonrasında 2. günde yürüteç yardımıyla ayağa kaldırdık. Kendisi şu anda yürüteç ile rahat şekilde ayağa kalkıp yürüyebiliyor. Hastamız yaklaşık 6 hafta yürüteç, koltuk değneği gibi destekler ile ayağa kalkacak. Zaman içerisinde iyileşme tamamlandığında destekleri de bırakarak normal şekilde ayağa kalkıp yürüyebileceğini öngörüyoruz" dedi.

“AĞRIM SIZIM YOK”

Geçirdiği zorlu ameliyatın ardından 2 gün sonra yürüteç yardımıyla da olsa ayağa kalkmanın mutluluğunu yaşayan Mehmet Sena Baycur isimli hasta ise şunları söyledi:

"Yüksekten düştüm. Odan sonra komşular telefonla ambulans çağırdılar beni buraya getirdiler. Ayaklarımı hissetmiyordum. Ameliyat oldum ve şu anda herhangi bir ağrım sızım yok."