Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Belediyeden çölyak hastalarına destek! Kişi başı 1.300 lira ödeme yapıldı

Belediyeden çölyak hastalarına destek! Kişi başı 1.300 lira ödeme yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Belediyeden çölyak hastalarına destek! Kişi başı 1.300 lira ödeme yapıldı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sincan Belediyesi çölyak hastalarına destek ödemesi yaptı. Belediye tarafından 535 kişiye 1.300 lira ödeme yapıldı.

Sincan Belediyesi, çölyak hastalarının tüketebileceği ürünlere kolaylıkla ulaşması için seferber oluyor. Çölyak hassasiyeti bulunan 535 vatandaşa bin 300 lira ödeme yapıldı. Sosyal destek kartına yapılan ödemeler aracılığıyla çölyaklı vatandaşlar marketlerden glütensiz ürünlere kolaylıkla ulaşabiliyor.

"DAİMA YANINIZDAYIZ"

Çölyaklı vatandaşlara her şartta destek olmaya devam edeceklerinin altını çizen Murat Ercan, "Çölyak hastası hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırıyor, hayat kalitesini artırıyoruz. Günlük ekmek temini, glütensiz gıda desteği ve 3 ayda bir bin 300 lira nakdi yardım ile sadece destek olmuyor aynı zamanda farkındalık da sağlıyoruz. Daima yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kilosu 15 liradan 1 liraya düştü… 40 derece sıcağın altında topluyor, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyorlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nefes kredisi! 2,5 milyon TL verilecek, başvurular başladı - Ekonomi2,5 milyon TL! Kredi başvuruları başladıSigaraya bir zam daha! Paketi kaç lira oldu? İşte zamlı fiyatlar - EkonomiPaketi kaç lira oldu? İşte zamlı fiyatlarMÜSİAD'dan çok konuşulacak çıkış: Dolar en az 45 lira olmalı - EkonomiMÜSİAD'dan çok konuşulacak çıkışNe altın ne dolar ne de euro! İşte haziranda en fazla kazandıran yatırım aracı - Ekonomiİşte haziranda en fazla kazandıran yatırım aracıDolarda hareketli anlar! Kur 40 lirayı aştı - EkonomiDolarda hareketli anlar! Kur 40 lirayı aştıMerkez Bankası'ndan dikkat çeken karar! Paybull'un faaliyet izni iptal edildi - EkonomiPaybull'un faaliyet izni iptal edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...