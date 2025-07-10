Bel ağrısını aylarca çekti, hastalığını kolayca yendi! Asıl sorunu başkaymış

Hatay’da yürüteçle bile yürümekte zorlanan Recai Köylü kendisine uygulanan ilaç tedavisi ve ameliyat ile yürüteci atıp normal insanlar gibi yürümeye başladı. Aylarca ağrı kesici kullanan 66 yaşındaki Köylü’nün doktoru asıl sorunu tespit ederek sonuca ulaştı.

Hatay’da yaşayan 66 yaşındaki Recai Köylü, bel ağrısı şikayetiyle birçok doktor ve hastaneye gitmesine rağmen ağrı kesici verilerek geri gönderildi. Köylü, bu süreçte yürüme yetisini kaybetti. Yürüteç ile bile güçlükle yürümeye başladı.

Köylü, hastalığının ilerlemesi üzerine Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’i bularak muayeneye geldi. Şen, yaptığı muayenede bacaklarında güç kaybı olduğunu belirleyip önce bir ay ilaç tedavisi uygulayıp daha sonra da ameliyat etti. Hasta ameliyat sonrası yürüteci atıp normal insanlar gibi yürümeye başladı.

Köylü, "Bir sürü hocalara, doktorlara gittim. İğne ve ağrı kesici verip geçiştirdiler. Bana herkes bel ağrın var derken ben 1 ay önce Orhan Hoca’ya geldim. Ayaklarımın felç olduğunu söyledi. 2 büklüm geldim, çok şükür ameliyat oldum ve artık çok rahatım" dedi.

ASIL SORUNU BULDU

Şen, "Hastamız bize 1 ay önce geldiğinde 4 ayaklı yürüteç ile birlikte bile yürümekte zorluk çekiyordu. Farklı yerleri gezmiş ama sürekli ilaç tedavisi ve fizik tedaviye yönlendirilmiş. Ben muayene esnasında ayaklarındaki ve dizlerindeki güçlük kaybını fark ettim. Bana geldiğinde hastamız hep bel ağrısından vazgeçti ama asıl sorun ayaklardaki kuvvet kaybıydı. Hastamızın gerekli ilaç tedavisinin ardından 1 ay önce belde dar kanal ameliyatını yaptık. Sonuç hastamız yürümeye başladı. Hiçbirimiz kardiyoloji ve anestezinin görüşünü almadan hastaya 'Masada kalırsın' dememeliyiz. Biz gerekli kontrolleri yaptıktan sonra hastamızı ameliyat ettik ve sonuç çok iyi oldu" diye konuştu.