Polisan'da kimyasal sızıntı: "Pencereleri açmayın, dışarıya çıkmayın"

Polisan'da kimyasal sızıntı: "Pencereleri açmayın, dışarıya çıkmayın"

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Kocaeli’de bulunan Polisan fabrikasında meydana gelen kimyasal sızıntısı, çevrede yaşayan vatandaşlarda büyük paniğe yol açtı. Muhtar Adem Kaya, “Kapı ve pencerelerinizi kapalı tutun, dışarı çıkmayın” diyerek halkı uyardı.

Olay, Diliskelesi mevkiindeki Polisan fabrikasında meydana geldi. İddialara göre, fabrikada bulunan kimyasal tankta henüz belirlenemeyen bir sebeple sızıntı başladı. İhbarın ardından bölgeye uzman ekipler sevk edildi.

"KAPI VE PENCERELERİNİZİ KESİNLİKLE AÇIK BIRAKMAYIN"

Olayın ardından Diliskelesi Muhtarı Adem Kaya yaptığı açıklamada, "Poliport-Polisan tesislerinden kimyasal sızıntı meydana gelmiştir. Yoğun bir sızıntı söz konusudur. Tüm halkımıza sesleniyoruz; kapı ve pencerelerinizi kesinlikle açık bırakmayın. Dışarı çıkmamaya özen gösterin. Bizler halk olarak bu tür tehlikeleri sürekli yaşıyoruz. Sanayicilerimizin de artık bu konuda sorumluluk alması ve duyarlılık göstermesi gerekiyor. Şu anda büyük bir sızıntı yaşanıyor. Halkımızın sağlığı için herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz" dedi.

Polisan'da kimyasal sızıntı:

KİMYASAL SIZINTIYI FARK EDENLER KAÇTI

Maddenin Toluen Diizosiyanat olduğu öğrenildi. Öte yandan kimyasal sızıntıyı fark edenlerin kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polisan'da kimyasal sızıntı:

