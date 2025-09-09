Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Facia ucuz atlatıldı! Amonyum nitrat yüklü tanker devrildi

Facia ucuz atlatıldı! Amonyum nitrat yüklü tanker devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Balıkesir’in Savaştepe-Balıkesir karayolunda amonyum nitrat yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, kimyasal sızıntı ihtimaline karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaza, Savaştepe-Balıkesir karayolu üzerinde, Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre virajı alamayan amonyum nitrat yüklü tanker devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Kimyasal sızıntıya karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü, yol güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic İsrailli bakanları kapı dışarı etti! “Soykırımı meşrulaştıramam"
