Beşiktaş’ta gizli doğurduğu bebeği canice makasla yaralayan, ardından çöp konteynerinde yakmaya çalışan Elif D. hakim karşısına çıktı. Cani anne kendini "Ben 10 yıl önce bir beyin ameliyatı geçirdim. Bu nedenle hiçbir şey hatırlamıyorum” diyerek savundu. Mahkeme Elif D.’nin akıl sağlığı durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına hükmetti. Öte yandan bebeğin babasının ifadesinin alınması için zorla getirilmesine karar verildi.

Ağustos 2025’de Beşiktaş’ta Elif D. isimli şüpheli, doğum sonrasında bebekten kurtulmak için bebeği vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamış, daha sonra da çöp konteyneri kenarında yakmaya çalışmıştı. Elif D. yaşanan kan donduran olayda, tutuklanmıştı.

Vahşetin yeni duruşması, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Hakim karşısına çıkan şüpheli Elif D.’nin savunması ise ‘Pes’ dedirtti.

AMELİYATI BAHANE ETTİ

Söz konusu eylemleri kendisinin yapmış olamayacağını söyleyen Elif D. "Ben 10 yıl önce bir beyin ameliyatı geçirdim. Bu nedenle hiçbir şey hatırlamıyorum” diyerek kendini savundu.

Bebeğini makasla öldürüp yakmıştı! Cani anne hakkında akıl sağlığı raporu istendi

AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Elif D.’nin avukatını müvekkilinin tahliyesini talep ederken, mahkeme ara kararında, sanığın akıl sağlığı durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına hükmetti.

BABA ZORLA GETİRİLECEK

Elif D.’nin tutukluluk halinin devamına karar verilirken, ölen bebeğin babasının ‘müşteki’ sıfatıyla ifadesinin alınması için zorla getirilmesine de karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Elif D.’nin dini nikah kıydığı kişiden ayrılık sonrasında hamileliğini ailesinden gizlediği, gebeliği sona erdirmek için yasal süreyi kaçırdığı belirtildi.

BOĞAZINI, GÖĞSÜNÜ MAKASLA YARALADI

İddianamede, Elif D.’nin evde doğumun başlaması üzerine bitişikteki kazan dairesine gittiği, doğumu tek başına yaptığı, kazan dairesinde bulunan makas ile kordonu kestiği, doğumdan sonra bebekten kurtulmak amacıyla bebeğin boğazını makas ile boynunu derin bir kese oluşturmak suretiyle yaraladığı, bebeğin göğüs hizasında delici kesici aleti sokmak suretiyle göğsüne bıçak batırarak ölümüne sebep olduğu, şüphelinin sonrasında bebekten kurtulmak için üzerindeki doğum yaptığı iç çamaşırı, pijaması ile bebeği çöp kovasına koyduğu ve yakmaya çalıştığı anlatıldı.

“AĞLAMA SESİ HİÇ GELMEDİ”

İddianamede bebeğinin cesedini çöpe bıraktıktan sonra markete gidip alışveriş yaptığı da ortaya çıkan Elif D.’nin ifadesine de yer verildi.

Elif D. ifadesinde şunları söyledi:

Annem ve babam benim hamile olduğumu bilmiyorlardı. Sadece ablam biliyordu. Kordonunu kazan dairesinde ben kestim, sonrasında emzirmeden ve hiçbir şey yapmadan kazan dairesine bıraktım. Üzerindeki yaralamaları yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Doğumdan sonraki hiçbir süreci hatırlamıyorum. Eve gittiğimde bebek ağlama sesi hiç gelmedi. Kazan dairesini yıkadım, temizledim. Orayı yıkarken bebeği poşete koydum, tam hatırlamamakla birlikte muhtemelen bebeğe zarar verdim. Daha sonra bebeği çöp konteynerinin yanına götürdüm. Pişmanım.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Elif D. hakkında ‘canavarca hisle, alt soya ve kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

