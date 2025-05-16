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Polisin dur ihtarına uymadan kaçtılar! Gerçek yakalandıklarında ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum'un Alaca ilçesinde çalıntı araçla drift atan 4 genç, polisin kovalamacasıyla yakalandı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, içerisinde A.E. (16), M.B. (17), N.K. (15) ve A.E'nin (16) bulunduğu 19 ADP 161 plakalı otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

DUR İHTARINA UYMADILAR

Ankara Caddesi üzerinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonucu Çorum Caddesi'nde durduruldu. Araç içerisinde bulunan 4 genç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

GERÇEK YAKALANDIKLARINDA ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde otomobilin düz kontak yöntemiyle Çorum merkezden çalındığı belirlendi. Çocuk Büro Amirliğine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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