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Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye ceza yağdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Polisin &quot;dur&quot; ihtarına uymayan sürücüye ceza yağdı
Ceza, Para Cezası, Trafik Kuralları, Kaza, Kovalamaca, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Küçükçekmece'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 58 bin 819 lira para cezası kesildi, aracı trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Haziran'da Küçükçekmece ilçesi Altınşehir Köprüsü mevkisinde uygulama noktasının gerisinde indirdiği yolcularını, uygulamayı geçtikten sonra tekrar aldığı tespit edilen aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

58 BİN 819 LİRA CEZA YEDİ

Sürücü Y.İ.Y'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "korsan taşımacılık", "makas atmak", "dur ihtarına uymamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 58 bin 819 lira para cezası uygulandı, aracı da trafikten men edildi.

Öte yandan Y.İ.Y. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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