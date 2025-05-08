Pompalı tüfekle dehşet saçtı, kız arkadaşını yaraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Mayıs 2025 23:26 - Güncelleme: 8 Mayıs 2025 23:32 - Güncelleme:

Sivas'ta kız arkadaşıyla tartışan şahıs pompalı tüfekle bacağına ateş etti. Olayda çıkan saçmaların isabet ettiği kız arkadaşı da yaralandı.

Sivas merkeze bağlı Akdeğirmen Mahallesi Vali Konağı Sokağı İl Özel İdaresi lojmanlarında yaşayan E.B. ile erkek arkadaşı E.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda E.S. yanında bulunan pompalı tüfekle bacağına ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan E.S. de yaralandı. İlgili Haber Sınıf öğretmeni istismar suçundan tutuklandı HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.B. ve E.S. sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İlgili Haber TÜPRAŞ duyurdu: İşçilere yüzde 67.4 oranında zam yapıldı

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe