TÜPRAŞ duyurdu: İşçilere yüzde 67.4 oranında zam yapıldı

TÜPRAŞ ile Petrol-İş Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. İşçilere 2025 yılı için toplam yüzde 67,4 oranında ücret artışı kararlaştırılırken, sosyal yardımlara ise yüzde 45 ile 55 arasında zam yapıldı. Anlaşma, 2027 sonuna kadar geçerli olacak şekilde üç yıllık dönemi kapsıyor.

TÜPRAŞ'ta devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. İşçilere 2025 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 35, ikinci 6 aylık dönemi için de yüzde 24 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

Böylece kümülatif olarak 2025 yılında toplamda yüzde 67.4 oranında zam yapılmış oldu. Sosyal yardım unsurlarında da yüzde 45 ile 55 oranında artışa gidildi.

TÜPRAŞ’tan KAP’a yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz ve Petrol-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde varılan anlaşmaya göre, 1 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2027 tarihleri arasında 3 yıl geçerli olmak üzere; 2025 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 35, ilgili yılın ikinci 6 aylık dönemi için ise yüzde 24, 2026 yılının ilk 6 aylık dönemi için TÜFE + yüzde 4, ilgili yılın ikinci 6 aylık dönemi için TÜFE, 2027 yılının ilk 6 aylık dönemi için TÜFE + yüzde 6, ilgili yılın ikinci 6 aylık dönemi için TÜFE oranında ücret artışı yapılması, çeşitli sosyal yardım unsurlarının ilk yıl için yüzde 45-55 arasında değişen oranlarda, takip eden yıllar için ise TÜFE oranında artırılarak ödenmesi kararlaştırılmıştır."