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Sahte hesaplarla 263 milyon liralık dolandırıcılık! Akılalmaz oyun bozuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sapanca'da bungalov işletmelerinin sosyal medya hesaplarına ait bilgileri ele geçiren çetenin 263 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili 12 ilde yapılan operasyonlarda 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Sakarya, Pamukova ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında operasyon yapıldı.

Şüphelilerin Sapanca'da bungalov işletmelerinin sosyal medya hesaplarına ait bilgileri ele geçirerek sahte hesaplar açtığı ve bu hesaplar aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Bu yöntemle toplam 263 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı.

50 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Adana'dan 10, Mersin’den 12, Gaziantep’ten 12, Diyarbakır’dan 3, Samsun’dan 3, Osmaniye’den 2, Kahramanmaraş’tan 2, Şırnak’tan 1, Bitlis’ten 2, Konya’dan 1, Ankara’dan 1 ve Malatya’dan 1 olmak üzere toplam 12 ilde 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte hesaplarla 263 milyon liralık dolandırıcılık! Akılalmaz oyun bozuldu - 1. Resim

Şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda başkalarına ait GSM hatları ve banka kartları, 12 tarihi eser niteliğinde sikke, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Ayrıca "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında şüphelilere ait 15 milyon lira değerinde 10 binek araç ile 1 milyon 100 bin lira değerinde ziynet eşyasına el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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