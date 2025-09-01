Sakarya'da fabrikada feci olay: Çelik borular ile duvar arasında sıkışan işçi can verdi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çelik boru fabrikasının üretim hattında çalışan Hakan Ö, iki boru arasına sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Hakan Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Hakan Ö'nün cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastaneye gelen Hakan Ö'nün yakınları sinir krizi geçirdi.