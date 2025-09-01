Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sakarya'da fabrikada feci olay: Çelik borular ile duvar arasında sıkışan işçi can verdi

Sakarya'da fabrikada feci olay: Çelik borular ile duvar arasında sıkışan işçi can verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sakarya&#039;da fabrikada feci olay: Çelik borular ile duvar arasında sıkışan işçi can verdi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çalıştığı fabrikada çelik borular ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çelik boru fabrikasının üretim hattında çalışan Hakan Ö, iki boru arasına sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Hakan Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakarya'da fabrikada feci olay: Çelik borular ile duvar arasında sıkışan işçi can verdi - 1. Resim

Hakan Ö'nün cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastaneye gelen Hakan Ö'nün yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Efe Akman İspanya'ya transfer oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'de büyük operasyon: Tonlarca etil alkol ele geçirildi - 3. Sayfaİzmir'de büyük operasyon: Tonlarca etil alkol ele geçirildiKars'ta zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var - 3. SayfaZincirleme kazada 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var!ABD'de gözaltındayken fenalaşmıştı! Türk taksici Musa Çetin hayatını kaybetti - 3. SayfaABD'de gözaltındayken fenalaşmıştı! Türk taksiciden acı haberTuristlerle esnaf birbirine girdi! Sopalar ve yumruklar havada uçuştu - 3. SayfaTuristlerle esnaf birbirine girdi! O anlar kameradaHilal Özdemir'in acılı ailesi konuştu: Korkudan söylemedi - 3. SayfaAcılı aile gözyaşlarıyla anlattı! "Korkudan söylemedi"Cinayetin düğümü Müge Anlı'da çözülmüştü: Gökhan Atakan'ın katil zanlısı Dr. Erdal Bektaş feci halde bulundu - 3. SayfaGökhan Atakan'ın katili feci halde bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...