Sakarya Karasu'da sokak ortasında infaz için 'hesap' açtılar! "Aslanlar gibi yapılmış icraat"

Sakarya Karasu'da sokak ortasında infaz için 'hesap' açtılar! "Aslanlar gibi yapılmış icraat"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da sokak ortasındaki infazın İstanbul'da başlayan husumetten başladığı öğrenildi. Ömer Akbay'ı öldüren şüphelilerin, 'İntikam' adıyla sosyal medya hesabı açtıkları ve burada "Bize namustan, düşmanlıktan bahseden insanlar 16 yaşında evine ekmek götüreni, fırında çalışan insanı, hamile kadına sıkan, 15 yaşındaki kızlardan resim isteyenler sizler değil misiniz? Bu alemde herkes her şeyi biliyor" paylaşımı yaptıkları ortaya çıktı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün meydana gelen infaz gündem oldu. 3 kişi sokak ortasında husumetli oldukları 35 yaşındaki Ömer Akbay'ı öldürdü. 

Saldırının ardından şüpheliler geldikleri araca binerek olay yerinden hızla kaçtı. Saldırıda seken kurşunlar bir çocuğu da hafif yaraladı. 

HUSUMET İSTANBUL'DA BAŞLADI

Hususa ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, yaptıkları incelemede olayın İstanbul'da yaşanan bir husumetten kaynaklı olduğunu tespit etti. Ekipler ayrıca şüphelilerden biri olan M.Ç.'yi ve şahsın çok sayıda suç kaydı ile aranmasının bulunduğunu da belirledi.

Sakarya Karasu'da sokak ortasında infaz için 'hesap' açtılar!

"HEPSİ HAKKINI ALACAK"

Saldırının ardından sosyal medyada açılan bir hesapta olayla bağlantılı olduğu öne sürülen bir şahıs tarafından silah görüntüleri paylaşılarak, "Daha bunlar başlangıç" ifadeleriyle tehdit içerikli mesajlar yayımlanmış, ölen Ömer Akbay'ın isminin açıkça yazıldığı ve saldırının ardından bölgede kaydedilen görüntüler de paylaşılarak, "Bu işin sağında solunda kim varsa hepsi hakkını alacaktır" ifadeleri yer almıştı.

"15 YAŞINDAKİ KIZLARDAN RESİM İSTEYEN SİZ DEĞİL MİSİNİZ?"

Olaydan saatler sonra aynı sosyal platformu üzerinden yapılan paylaşımda, "Öncelikle değerli kardeşlerim ve ağabeylerim size açıklama gereği yapmak isterim ki biz bu zamana kadar hiçbir kadına, çocuğa, masuma silah sıkmadık. Bize şereften, namustan bahseden insanlar sosyal medya platformlarından yazmaktan başka icraatları yoktur. Bize namustan, düşmanlıktan bahseden insanlar 16 yaşında evine ekmek götüreni, fırında çalışan insanı, hamile kadına sıkan, 15 yaşındaki kızlardan resim isteyenler sizler değil misiniz? Bu alemde herkes her şeyi biliyor.

Korkudan cenazenizi görmeye gitmediniz. Biz sizi biliyoruz, bu alemde biliyor. Biz çocuğa veya kadına hedef alsaydık, arabadan yaylım ateşi açar giderdik. Videoda göründüğü gibi aslanlar gibi ensesinden tutup direkt şahsa yapılmıştır icraat. O yüzden böyle yalan paylaşımlarla kendinizi kandırmaya devam edin" ifadeleri yer aldı.

Sakarya Karasu'da sokak ortasında infaz için 'hesap' açtılar!

FİRARİLER ARANIYOR

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise paylaşımların kim veya kimler tarafından yapıldığının tespit edilmesi ve olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

