Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sakarya'da silahlı saldırıda 4 yaşındaki çocuk mermilerin arasında kaldı! Can kaybı var

Sakarya'da silahlı saldırıda 4 yaşındaki çocuk mermilerin arasında kaldı! Can kaybı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sakarya&#039;da silahlı saldırıda 4 yaşındaki çocuk mermilerin arasında kaldı! Can kaybı var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde feci bir olay yaşandı. Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, yanında bulunan çocuk yaralandı.

İddiaya göre, Sakarya'nın Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi 819 Sokak'ta yürüyen Ömer A'ya (35), plakası henüz öğrenilemeyen otomobilden inen kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda, Ömer A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, yanında bulunan 4 yaşındaki M.Ö.K'ye seken kurşun isabet etti.

Sakarya'da silahlı saldırıda 4 yaşındaki çocuk mermilerin arasında kaldı! Can kaybı var - 1. Resim

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırgan, kendisini bekleyen kişilerin bulunduğu otomobile binerek olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ömer A, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hafif yaralanan M.Ö.K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilden inen 2 kişiden elinde tabanca olan şüphelinin, sokakta yürüyen Ömer A'ya arkasından yaklaşıp ateş ettiği, ardından otomobile bindikleri anlar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e gitti! Şanghay zirvesine katılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yediemin otoparkında yangın çıktı! Otomobiller ve motosikletler kül oldu - 3. SayfaYediemin otoparkında yangın çıktı! Otomobiller ve motosikletler kül olduİstanbul'da festivalde feci olay! Elektrik akımına kapılan genç can verdi - 3. SayfaElektrik akımına kapılan genç can verdiAnkara'da feci kazada can vermişti! İş adamı son yolculuğuna uğurlandı - 3. SayfaAnkara'da feci kazada can vermişti! İş adamı son yolculuğuna uğurlandıTarlası bir anda alev aldı! Yangını söndürmeye çalışırken yaralandı - 3. SayfaTarlası bir anda alev aldı! Yangını söndürmeye çalışırken yaralandıDiyarbakır'da feci kaza! Can kaybı ve çok sayıda yaralı var - 3. SayfaDiyarbakır'da feci kaza! Can kaybı ve çok sayıda yaralı varDurakta yolcu alan halk otobüsüne tır çarptı! 2'si ağır 3 yaralı - 3. SayfaDurakta yolcu alan halk otobüsüne tır çarptı! Yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...