Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sakarya'da kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Sakarya'da kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sakarya&#039;da kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Fatma Kamuran Aldinç, evinde ölü bulundu. Komşularının ihbarı üzerine gelen ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi 2102. Sokak'ta yalnız yaşayan Fatma Kamuran Aldinç'ten (75) haber alamayan komşuları tek katlı evine gitti.

Işığı yanan mutfak penceresinden bakan komşular, Aldinç'in yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aldinç'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Serdar Dursun, Süper Lig'e geri döndü! 1 yıllık sözleşme imzaladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erzurum'da aydınlatma direğine çarpan araçta can pazarı: Ölü ve yaralılar var! - 3. SayfaErzurum'da aydınlatma direğine çarpan araçta can pazarı!"Uyuyan hesaplar" deşifre edildi! 76 milyon TL’lik bahis soruşturması - 3. Sayfa"Uyuyan hesaplar" deşifre edildi! 76 milyon TL’lik bahis soruşturmasıSanayide "çırak dövme" meselesi kanlı bitti: 3 kişi yaralandı - 3. SayfaSanayide "çırak dövme" meselesi kanlı bitti: Yaralılar var!Adıyaman'da silahlı kavga: 1 kişi öldü - 3. SayfaAdıyaman'da silahlı kavga: 1 kişi öldüKontrolden çıkan ambulans takla attı: 3 sağlık personeli yaralandı - 3. SayfaKontrolden çıkan ambulans takla attı: 3 sağlık personeli yaralandıBoğulma anı güvenlik kamerasında! Müdürün hamlesi felaketi önledi - 3. SayfaBoğulma anı güvenlik kamerasında! Müdürün hamlesi felaketi önledi
Sonraki Haber Yükleniyor...