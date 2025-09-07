Samsun'da dehşet evi! 82 yaşındaki adam feci halde bulundu

Dehşete düşüren olay Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İsviçre'den Samsun'a gelen ve yalnız yaşadığı öğrenilen Ercüment Okandan'dan (82) haber alamayan komşuları hayatından endişe ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis itfaiye merdivenin yardımıyla 7. kattaki yaşlı adamın evine balkondan girince evin içinde hareketsiz halde yerde çırılçıplak halde yattığını gördü.

EKİPLER ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULDU

Sağlık ekipleri yaşlı adamın ölmüş olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen halk sağlığı doktoru Ercüment Okandan'ın ölümlü şüpheli buldu.

Yaşlı adamın cansız bedeni polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.Kesim ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.