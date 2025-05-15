Samsun'da kaçak elektronik ürün operasyonunda 1 gözaltı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Samsun'da kaçak elektronik ürün operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Terme ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, yaptıkları aramada 1 adet gümrük kaçağı Iphone marka cep telefonu, 15 adet gümrük kaçağı kulaklık ve 6 adet gümrük kaçağı şarj adaptörü ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir