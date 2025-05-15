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Samsun'da kaçak elektronik ürün operasyonunda 1 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Samsun&#039;da kaçak elektronik ürün operasyonunda 1 gözaltı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun'da kaçak elektronik ürün operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Terme ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, yaptıkları aramada 1 adet gümrük kaçağı Iphone marka cep telefonu, 15 adet gümrük kaçağı kulaklık ve 6 adet gümrük kaçağı şarj adaptörü ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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