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Şanlıurfa'da düzensiz göçmen operasyonu: Hepsi sınır dışı edilecek

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Şanlıurfa'da düzensiz göçmen operasyonu: Hepsi sınır dışı edilecek
Başlık ResmiŞanlıurfa'da düzensiz göçmen operasyonu: Hepsi sınır dışı edilecek

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 61 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube ekiplerince göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları sürüyor.

Düzenlenen operasyonda sınırdan kaçak olarak ülkeye giren 61 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, sınır dışı işlemleri için Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Şanlıurfa
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