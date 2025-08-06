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Şanlıurfa'da zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şanlıurfa, Tır, Yaralı, İtfaiye, Sağlık Ekipleri, Hastane, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’da bir tır ile iki aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi.  Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 AIA 156 plakalı tır, aynı yönde ilerlemekte olan 41 ALN 042 ve 63 AJS 028 plakalı araçlara çarptıktan sonra devrildi.

ARAÇLARDA SIKIŞTILAR

Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaralanan 3 kişiyi araçlardan çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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