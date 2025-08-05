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Sivas'ta feci kaza! İşçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 18 kişi de yaralandı.

Feci kaza bugün saat 04.55 sıralarında Sivas'ın Suşehri ilçesi Geminbeli Geçidi Şarköy mevkiinde yaşandı.

Sivas'ta feci kaza! İşçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

MİNİBÜS UÇURUMA YUVARLANDI

Şanlıurfa'dan Ordu'ya seyir halinde olan ve içinde fındık işçileri bulunan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

3 ÖLÜ, 18 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 3 işçi öldü, 4'ü ağır 18 işçi yaralandı. Yaralılar hava ambulansı ve kara ambulansı ile Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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