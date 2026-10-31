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Şap paniği büyüdü! 5 mahalle karantinaya alındı

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Şap paniği büyüdü! 5 mahalle karantinaya alındı
Başlık ResmiŞap paniği büyüdü! 5 mahalle karantinaya alındı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 5 mahalle karantinaya alındı. Pınarbaşı Mahallesi'nde belirlenen hastalığın ardından alınan kararla bölgelere hayvan giriş ve çıkışları ikinci bir emre kadar yasaklandı.

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle 5 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

İlçede şap hastalığına karşı yürütülen saha taramalarında Pınarbaşı Mahallesi'nde hastalık çıkışı tespit edildi. Bunun üzerine toplanan Hayvan Sağlık Zabıta Komisyonu, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 5 mahalleyi kapsayan karantina kararı aldı.

Karar kapsamında Pınarbaşı, Kızılcaoba, Cumhuriyet, Yeşilyurt ve Taşburun mahallelerinde ikinci bir emre kadar hayvan hareketleri kısıtlandı. Bu mahallelere hayvan giriş ve çıkışları yasaklanırken ilçenin diğer bölgelerinde de sağlık taramalarının sürdüğü bildirildi.

Şap paniği büyüdü! 5 mahalle karantinaya alındı
Başlık ResmiŞap paniği büyüdü! 5 mahalle karantinaya alındı

AŞILAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILMIŞTI

Elbistan Belediyesi Hayvan Borsası, çevre illerde görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle 25 Eylül'de geçici olarak kapatılmıştı. İlçede hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yoğun aşılama çalışması başlatılmıştı.

Yetkililer, hayvan sahiplerini alınan kararlara titizlikle uymaları konusunda uyarırken şüpheli durumların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirilmesini istedi.

Editör : SİNEM GÖNEN
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