Silah çetesinin ucu Survivor Turabi'ye çıktı! Her detayı çok çarpıcı: Benim kızın emaneti unutma...

Hakan Telli'nin şehit edilmesiyle başlatılan soruşturma Turabi Çamkıran'a kadar uzandı. Çamkıran'ın kız arkadaşına ruhsatsız tabanca temin ettiği ortaya çıktı. Turabi'nin yasal üretimi olmayan UTAŞ marka silah ticareti yapan çeteyle yazışmaları hazırlanan iddianamede yer aldı.

Kağıthane'de, tarihler 25 Ağustos 2023'ü gösterdiğinde yapılan bir operasyonda açılan ateşte polis memuru Hakan Telli şehit olmuştu. Kurşunların Türkiye'de yasal üretimi olmayan UTAŞ marka silahtan çıktığı belirlendi.

Silahların İstanbul'da Anadolu Yakası'nda daha yoğun bulunduğu bilgisi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Sabah'ın haberine göre soruşturma kapsamında 43 sanık hakkında 'İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme nakletme satma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

KIZ ARKADAŞINA TABANCA ALMIŞ!

İddianamede bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran'ın kız arkadaşına ruhsatsız tabanca temin ettiği ortaya çıktı.

Dosyada sanık Mevlüt Şeker'in satıcı, Çamkıran'ın temin edici, kız arkadaşı T.A.A.'nın da alıcı olduğu anlatıldı.

Sanık Şeker'in el konulan dijital materyallerinde 'TURBO TURBO' olarak kayıtlı bulunan kişinin Turabi Çamkıran olduğu tespit edildi.

"EMANETİ UNUTMA, SANA BIRAKACAĞIZ"

İddianamede yer alan tutanaklarda Çamıran'ın Şeker'e "Benim kızın emanetini unutma kral ayın 15'i giderken emaneti sana bırakacağız ama sende dursun hep" dediği, Şekerin ise "Emanet kolay" şeklinde cevap verdiği kaydedildi.

Türkiye'ye geldiği belirlenen Çakmıran'ın Şeker'e başka bir numaradan mesaj atarak "Gelinin numarasını kaydet kral", "Büyük ihtimal ondan yazarım" şeklinde yazdığı Şeker'in de "Tamam kral yarın bu numaram açık olacak" dediği tespit edildi.

"ŞEFLERİNİ HIRPALADIM, BENİ ARAMIYORLAR"

Sanık Şeker'in Çamkıran'a "Şu senin zımbırtıyı nasıl ulaştırayım sana zımbırtıyı getireyim mi" dediği, Çamkıran'ın ise, "Tamam adamın dibi.

Emanetle lobiye girme, arama var. Ben üstüme alırım, beni aramıyorlar. Şeflerini hırpaladım, her gün adam mı aranır lan diye" cevabını verdiği görüldü.

İddianamede Çamkıran'ın silah temin ettiği arkadaşının T.A.A. olduğu, Çamkıran'ın T.A.A.'ya Şeker'den temin ettiği ruhsatsız tabancayı aldığı ve silah ticaretinin bu şekilde gerçekleştiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Şüpheliler arasında "emanet" "zımbırtı" " Benim kızın Emanetini unutma" ve "Arama var. Ben üstüme alırım" şeklindeki yazışmalarından Çamkıran'ın kız arkadaşı T.A.A.'ya ruhsatsız tabanca temin ettiğinin tespit edildiği ifade edildi.