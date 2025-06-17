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Şırnak karıştı! İki aile arasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şırnak karıştı! İki aile arasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ta iki aile arasındaki kavgada kan aktı. Silahların da konuştuğu olayda Asker Yılmazer hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin de yaralandığı olay sonrası köyde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olay, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bağlı Başköy köyünde yaşandı. İki aile henüz bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuştu. 

Kavgada, göğsünden vurulan Asker Yılmazer, hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Şırnak karıştı! İki aile arasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Jandarma, kavgaya müdahale ederek köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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