Sivas’ta baltalı dehşet! 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Sivas’ta iki kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu 70 yaşındaki Enver Yaman boynundan baltayla vurularak yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan adam hayatını kaybetti.

Dehşete düşüren olay Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yukarıkale Mahallesi Binektaşı mezrasında meydana geldi.

BALTAYLA BOYNUNA VURDU

Enver Yaman (70) ile Y.D. (44) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.D., elinde bulunan baltayla Enver Yaman’ın boyun kısmına vurdu.

70 YAŞINDAKİ ADAM KURTARILAMADI

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli Y.D., gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.