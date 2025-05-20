Sulama kanalına düşen 10 yaşındaki çocuktan acı haber
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Aydın'ın Köşk ilçesinde sulama kanalına düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Aydın'ın Köşk ilçesi Serdaroğlu Mahallesi Pınarbaşı mevkisinde tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyruklu Ali Rehhal, 10 yaşındaki çocuğu Eymen Rehhal'ı göremeyince aramaya başladı.
Sulama kanalına düştüğü görülen çocuk, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Köşk Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir