Suya düşen bisikleti canından etti! 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü

Adana'da sulama kanalına düşen bisikletini almak isteyen 11 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak öldü.

Acı olay, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi Sümbül Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Feryat Nasır (11), oyun oynarken suya düşen bisikletini almak amacıyla sulama kanalına girdi. Ancak bir süre sonra akıntıya kapılan çocuk, gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu talihsiz çocuğun cansız bedeni, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki kanal bölümünde bulundu.

Sudan çıkarılan Feryat Nasır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.