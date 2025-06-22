Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Suya düşen bisikleti canından etti! 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü

Suya düşen bisikleti canından etti! 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Suya düşen bisikleti canından etti! 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da sulama kanalına düşen bisikletini almak isteyen 11 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak öldü.

Acı olay, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi Sümbül Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Feryat Nasır (11), oyun oynarken suya düşen bisikletini almak amacıyla sulama kanalına girdi. Ancak bir süre sonra akıntıya kapılan çocuk, gözden kayboldu.

Suya düşen bisikleti canından etti! 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü - 1. Resim

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu talihsiz çocuğun cansız bedeni, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki kanal bölümünde bulundu.

Suya düşen bisikleti canından etti! 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü - 2. Resim

Sudan çıkarılan Feryat Nasır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aksaray'da can pazarı! Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı... Ölü ve yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aksaray'da can pazarı! Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı... Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaHafif ticari araçla otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar varKayıp olarak aranıyordu, Yunus Yağçı'nın cesedi bulundu! - 3. SayfaKayıp olarak aranıyordu, Yunus Yağçı'nın cesedi bulundu!Otobüs şoförüne direksiyon başında silahlı saldırı! - 3. SayfaDireksiyon başında silahlı saldırı, o anlar kameradaÖğrencilerine karnelerini dağıtırken fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti - 3. SayfaFenalaşan öğretmen hayatını kaybettiAntalya'da feci kaza: Kamyonla çarpıştı, hurdaya döndü - 3. SayfaAntalya'da feci kaza: Kamyonla çarpıştı, hurdaya döndüBir anlık dalgınlığa geldi, komşusunun evini yaktı! 2 katlı ev kül oldu - 3. SayfaBir anlık dalgınlığa geldi, komşusunun evini yaktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...