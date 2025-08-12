Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi, çok sayıda yaralı var

Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi, çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi, çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, freni patlaması sonucu şarampole devrildi. Yan yatan minibüsteki 23 kişiden çoğu yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tarlada hasat döneminde tarım işçilerinin yaşadığı kazalar gündeme gelmeye devam ediyor. Adıyaman'da şarampole devrilen minibüsteki tarım işçilerinin 19'u yaralandı.

FRENİ PATLADI, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, Tut-Adıyaman kara yolunun 8. kilometresi olan Ağbelin Tepesi’nde meydana geldi. Kilis’ten Adıyaman’ın Tut ilçesine Antepfıstığı toplamaya gelen tarım işçilerini taşıyan 79 AAF 095 plakalı minibüs, freni patlayınca önce şarampole devrildi, sonra yan yattı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

19 TARIM İŞÇİSİ YARALANDI

Kazada sürücüyle birlikte minibüste bulunan 23 kişiden 19’u yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi, çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

LaLiga'da yeni tartışma! Lig maçı ülke dışında oynanır mı?Dünyanın en 'kült' karakterlerinden: Rambo'yu oynayacak yeni isim herkesi şaşırttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Samsun'da tepki çeken olay: Şehir eşkıyaları okulun altını üstüne getirdi! - 3. SayfaŞehir eşkıyaları okulun altını üstüne getirdi!Metro sapığı yakalandı! Fark edilince telefonunu kırmıştı - 3. SayfaMetro sapığı yakalandı! Fark edilince telefonunu kırmıştıMersin'de vahşet! Yol kenarında kadını öldürüp intihara kalkıştı - 3. SayfaYol kenarında kadını öldürüp intihara kalkıştıTaksim'de kanlı gece! Sevgilisini kıskanan kadın 3 kişiyi bıçakladı - 3. SayfaSevgilisini kıskanan kadın 3 kişiyi bıçakladıASELSAN'a iş görüşmesine giderken öldü! Gözyaşlarıyla defnedildi - 3. SayfaASELSAN'a iş görüşmesine giderken kaza yaptı!"Ne korna çalıyorsun?" kavgası: Sürücüye tekme tokat saldıran minibüs şoförü yakalandı! O anlar kamerada - 3. SayfaŞoföre tekme tokat saldırdı: O anlar kamerada
Sonraki Haber Yükleniyor...