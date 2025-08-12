Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi, çok sayıda yaralı var
Adıyaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, freni patlaması sonucu şarampole devrildi. Yan yatan minibüsteki 23 kişiden çoğu yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tarlada hasat döneminde tarım işçilerinin yaşadığı kazalar gündeme gelmeye devam ediyor. Adıyaman'da şarampole devrilen minibüsteki tarım işçilerinin 19'u yaralandı.
FRENİ PATLADI, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Kaza, Tut-Adıyaman kara yolunun 8. kilometresi olan Ağbelin Tepesi’nde meydana geldi. Kilis’ten Adıyaman’ın Tut ilçesine Antepfıstığı toplamaya gelen tarım işçilerini taşıyan 79 AAF 095 plakalı minibüs, freni patlayınca önce şarampole devrildi, sonra yan yattı.
19 TARIM İŞÇİSİ YARALANDI
Kazada sürücüyle birlikte minibüste bulunan 23 kişiden 19’u yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
