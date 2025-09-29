Sürücüsüz model dünya sahnesinde

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karsan, otonom ve hidrojen teknolojileriyle Busworld 2025’te sahne alıyor. Avrupa’nın en çok tercih edilen elektrikli minibüsü e-JEST’in Seviye 4 otonom versiyonu ve Toyota iş birliğiyle geliştirilen e-ATA Hidrojen modeli, fuarda dünya vitrinine çıkıyor.

ALİ ÇELİK - Karsan, son 5 yıldır aralıksız olarak Avrupa’nın en fazla tercih edilen elektrikli minibüsü olan e-JEST’in Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip versiyonunu Busworld 2025’te dünyaya tanıtacak. Organizasyonda ayrıca Toyota ile stratejik iş birliğiyle geliştirilen e-ATA Hidrojen modeli de sahne alacak.

1000 BİN KM GERİDE KALDI

2021’den bu yana Avrupa ve ABD’de gerçek yol şartlarında kullanılan Otonom e-ATAK, bugüne kadar 100 bin kilometreden fazla sürüşü geride bırakırken 35.000’in üzerinde yolcu taşıyarak kendini kanıtlamış durumda.

