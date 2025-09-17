Tehlikeli şakaya kurban gidiyordu! 15 yaşındaki çocuk son anda kurtuldu

İzmir'in Buca ilçesinde lise öğrencilerinin tehlikeli şakası, paniğe neden oldu. İddiaya göre Atatürk Spor Lisesi'nde öğrencilerden S.K., sınıf arkadaşı S.E.S. tarafından pencereden sarkıtıldıktan sonra 8 metre yükseklikten aşağı düştü. Kolu kırılan ve ölümden dönen 15 yaşındaki öğrenci ameliyat olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29 Ekim Mahallesi'ndeki Buca Atatürk Spor Lisesi'nde meydana gelen olayda, 9. sınıf öğrencisi S.K. (15), sınıf arkadaşı S.E.S. ile şakalaşırken iddiaya göre ayaklarından aşağı itildi. Pencere önündeki gaz beton üzerine düşen S.K. burada mahsur kaldı. İçeriye girmeye çalışırken arkadaşının camı kapatması üzerine dışarıda kalan S.K. bastığı gaz betonun çökmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten bahçedeki masanın üzerine düştü.

Olayı gören öğrenciler büyük panik yaşadı. Ambulansla hastaneye kaldırılan S.K.'nin yapılan kontrollerinde kolunda parçalı kırık olduğu belirlendi. Ameliyat edilen S.K., taburcu edildi.



" PENCEREYİ KAPATTI İÇERİ GİREMEDİM"



Yaşadıklarını anlatan 15 yaşındaki S.K., arkadaşı S.E.S.'nin kendisinden özür bile dilemediğini belirterek olayı anlattı:

"Kız arkadaşımın yanına gitmiştim, pencerenin kenarında oturuyordum. Arkadaşım şaka olsun diye beni ayaklarımdan itti, çatı gibi bir yere düştüm. Pencereyi kapattı, aç deyince açmadı. Diğer camdan içeri girmeye çalışırken bastığım gaz beton kırıldı ve aşağı düştüm. Masanın üzerine düştüm, bank ya da betonun üzerine düşseydim daha kötü şeyler olabilirdi. O arkadaşım yanıma gelmedi, sonra sosyal medyadan bana yazdı, ‘Şikayetçi olma' dedi ama biz şikayetçi olacağız, özür de dilemedi"

Yeğeni S.K.'nin ölümden döndüğünü anlatan Zehra Külcüler, olay sonrası karşı taraftan kimsenin kendilerini aramadığını da belirtti. Külcüler olayı şöyle aktardı:

"Babası direkt beni aradı. Hızlıca okula gittim. Müdür ‘Ufak bir kaza.' demiş ama geldim baktım ambulansla iniyor. Kolunda parçalı bir kırık olduğunu öğrendik. Kemik dağılması olmuş. Ameliyat oldu. Bu süreçte o çocuğun ailesinden hiçbir kimse gelmedi ve aramadı. Şikayetçi olacağımı duyunca aradılar. Arayınca ben de ‘Mahkemede görüşürüz' dedim. Yeğenim ölmüş de olabilirdi. Biz şikâyetçi olduk. Sonra abim çocuk cezaevine girmesin diye şikayetini geri aldı. Ama biz bu kadar büyük bir ameliyat geçireceğini bilmiyorduk. Biz yine de şikâyetçi olacağız."

"OTURURKEN AYAĞINDAN TUTUP AŞAĞI İTİYOR"



Olayın ardından hem okul yönetimini hem de öğrenciyi sorumlu tutan Külcüler şu ifadeleri kullandı:

"Zaten avukatım ile de görüştüm. Gereken yapılacak. Hem okuldan, okulda neden bir güvenlik neredeydi? Demir neden yoktu? File neden yoktu? Bunlar okulda olması gereken şeyler. Çocuk otururken arkadaşı ayağından tutup atıyor. Şaka da olamaz bu. Demek ki arkadaşının Sami'ye karşı bir kastı varmış. Yakın arkadaşlar. Bunu yapan yarın bir gün başka bir çocuğa da yapar."

ŞÜPHELİ ÖĞRENCİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, S.K.'yi ittiği öne sürülen sınıf arkadaşı S.E.S.'nin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.