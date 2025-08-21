Tırdaki inşaat demirleri motosikletin üzerine devrildi, yaralılar var
Osmaniye'de inşaat alanına tırda yüklü demirler indirilirken feci bir olay yaşandı. Tır şoförünün video çektiği sırada aracın yanından geçen motosikletli iki kişinin üstüne inşaat demirleri devrildi.
Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde, tırdan indirilen inşaat demirleri yoldan geçen motosikletin üzerine devrildi. 2 kişinin yaralandığı o anlar tır şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
İNŞAAT DEMİR İNDİRİRKEN, ÜZERLERİNE DÜŞTÜ
Olay, Bahçe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat B. yönetimindeki 31 YL 952 plakalı tırın yan kapaklarından indirilen inşaat demirleri, yoldan geçen 80 AGL 038 plakalı motosikletin üzerine düştü.
İKİ KİŞİ DEMİR ENKAZININ ALTINDAN ÇIKARILDI
Motosiklette bulunan Arda Kasar ve Cihat Ateş yaralanarak çevredekilerin yardımıyla demirlerin altından çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası tır emniyet garajına çekilirken, şoför Murat B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
ŞOFÖR KAZA ANINI TESADÜFEN KAYDETTİ
Öte yandan, demirlerin devrildiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.