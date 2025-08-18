Müslüm Gürses'e benzeyen TIR şoförü kimdir? "Van'ın Müslüm Baba'sı" gündem oldu

Van’da yaşaya tır şoförü görüntüsüyle tıpkı Müslüm Gürses'e benziyor. 6 ay önce önemli bir karar alan tır şoförü, "Saim" olan ismini "Müslüm" olarak değiştirdi.

Sosyal medya platformlarında "Van'ın Müslüm Baba'sı" görenleri şoke ediyor Görenlerin yoğun ilgi gösterdiği tır şoförü Saim'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Müslüm Gürses'e benzeyen TIR şoförü kimdir? İşte tüm ayrıntılar..

MÜSLÜM GÜRSES'E BENZEYEN TIR ŞOFÖRÜ KİMDİR?

Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkati çeken tır şoförü, "Saim" olan ismini 6 ay önce "Müslüm" olarak değiştirdi.

İpekyolu ilçesine bağlı Kıratlı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası 38 yaşındaki Saim Tunç, 12 yıl önce hayatını kaybeden ünlü sanatçı Müslüm Gürses'e benzerliğiyle gündeme damga vurdu.

MÜSLÜM TUNÇ NERELİ?

Müslüm Tunç aslen Vanlı'dır.

Saçı, giyimi, sesiyle Müslüm Gürses'i anımsatan Tunç, "Saim" olan ismini Gürses'e benzerliği nedeniyle "Müslüm" olarak değiştirme kararı aldı.

Yakın çevresi "Vanlı Müslüm" ve "Müslüm Baba" olarak hitap etmeye başladığı tır şoförü, günlü yaşantısında Gürses'in şarkılarını dinleyip eşlik ediyor.